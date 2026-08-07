Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

I calendari delle piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima. CastFontana, subito la Spal

Si avvicina il via alla stagione 2026/2027

Redazione Online
|21 ore fa
primo goal gotico
primo goal gotico
1 MIN DI LETTURA
Il comitato regionale della Figc oggi, venerdì 7 agosto, ha diramato i calendari ufficiali per i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e campionati regionali giovanili. Dopo la designazione dei gironi avvenuta ieri dunque, le formazioni piacentine conoscono il loro percorso per la stagione 2026/2027.  Esordio di fuoco per la matricola Castellana Fontana: al Soressi, il 30 agosto, sarà di scena la Spal.
Pubblicati anche gli abbinamenti per il primo turno di Coppa Italia. Di seguito tutti i calendari:
ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
COPPA ITALIA PROMOZIONE
COPPA ITALIA PRIMA CATEGORIA

Gli articoli più letti della settimana