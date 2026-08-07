I calendari delle piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima. CastFontana, subito la Spal

Il comitato regionale della Figc oggi, venerdì 7 agosto, ha diramato i calendari ufficiali per i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e campionati regionali giovanili. Dopo la designazione dei gironi avvenuta ieri dunque, le formazioni piacentine conoscono il loro percorso per la stagione 2026/2027. Esordio di fuoco per la matricola Castellana Fontana: al Soressi, il 30 agosto, sarà di scena la Spal.

Pubblicati anche gli abbinamenti per il primo turno di Coppa Italia. Di seguito tutti i calendari: