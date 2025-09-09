Calcio dilettanti, torna la Coppa Italia di Eccellenza con due derby

Domani sera, mercoledì 10 settembre, (20.30) riflettori accesi sulla seconda giornata della prima fase della Coppa Italia d'Eccellenza intitolata a Dorindo Sanguanini, con interessante doppio derby nel girone tutto piacentino e la trasferta di Salso per il Fiorenzuola di Araldi.

Girone 1 / Al "Paratici” di Pontenure c'è il confronto tra le due squadre uscite vittoriose dalla prima tornata, ossia la locale compagine di mister Rizzelli ed il Nibbiano&Valtidone di Rastelli. Detto che chi la spunta ipoteca il passaggio alla fase successiva, giusto sottolineare nuovamente il felice avvio stagionale della matricola del presidente Baruzzi, che al di là dell'imminente assegnazione del successo a tavolino della sfida di Fidenza ha colto due brillanti vittorie sul campo amico, tra la prima di Coppa con la più quotata Agazzanese e la seconda di campionato ai danni del Fabbrico. Al "Pietra” di San Nicolò l'altro derby del girone, tra due realtà in gran salute quali l'Agazzanese di mister Piccinini e la Bobbiese di Dario Bongiorni.

Classifica: Nibbiano e Pontenurese p.ti, 3, Agazzanese e Bobbiese 0.

Girone 2 / Sempre decimato (ma Antenucci e Pertica ci saranno nella prossima interna di lunedì sera col Brescello, ndc) il Fiorenzuola punta comunque a rialzare la testa sul campo del Salso, pur facendo prevalentemente leva sulla linea verde. Tuttora da puntualizzare l'entità dell'infortunio al ginocchio lamentato da Carrer. L'altra sfida del girone (18.30) è tra FidentinaBorgo e BrescelloPiccardo.

Classifica: Salsomaggiore p.ti 3, Fiorenzuola e BrescelloPiccardo 1, FidentinaBorgo 0.