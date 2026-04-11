Capitan Jaki vuole tutto: «Promozione e record»

È un Nibbiano&Valtidone bello carico quello che s’appresta alla trasferta di Campagnola, dove la squadra del presidente Valter Alberici e mister Luca Rastelli vuole mettere il punto esclamativo su una stagione a dir poco esaltante, garantendosi matematicamente lo storico salto in Serie D.

Appiedato dal giudice sportivo per accumulo di ammonizioni, il capitano biancazzurro di lungo corso Daniel Jakimovski domani non sarà della contesa, al pari dell’acciaccato Ababio (pubalgia).

«Non c’è alcun bisogno di suonare ulteriormente la carica – sottolinea il centrocampista, approdato in biancazzurro nove anni fa - visto che la squadra si è preparata come meglio non avrebbe potuto, curando a dovere ogni dettaglio. Vogliamo vincere, dando pure una mano alle speranze di salvezza della Bobbiese. E poi...».

Poi? «Ci stimola parecchio oltrepassare il record degli 82 punti del Fiorenzuola nei campionati di Eccellenza a 18 squadre per completare un’annata storica. Altro motivo per pigiare forte sull’acceleratore, tanto domani quanto nelle successive tre giornate dato che siamo a -8 da questo ulteriore obiettivo».