Che rimpatriata per Beppe Corbellini!

I “suoi” giocatori hanno festeggiato gli 80 anni di Beppe Corbellini, ex giocatore professionista cresciuto nel Milan e protagonista anche con il Piacenza, poi apprezzatissimo allenatore. Presenti Fabio Corbellini, Cesare Gheraldi, Enrico Madini, Franco e Stefano Canisi, Flavio Zacconi, Marco Sala, Roberto Guglieri, Marco Rossi, Fabrizio Cervini, “Dede” Bestagno, Claudio Delfanti, Paolo Capellini, Marcello Barbieri, Alberta Baduini, Cella, Alessandro Cavanna e Giuseppe Gambazza. Come regalo, una maglietta celebrativa fatta pervenire gentilmente dal Piacenza.