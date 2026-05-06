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Che rimpatriata per Beppe Corbellini!

I "suoi" ragazzi hanno festeggiato gli 80 anni dell'ex giocatore e allenatore

Redazione Online
|2 ore fa
Che rimpatriata per Beppe Corbellini!
1 MIN DI LETTURA
I “suoi” giocatori hanno festeggiato gli 80 anni di Beppe Corbellini, ex giocatore professionista cresciuto nel Milan e protagonista anche con il Piacenza, poi apprezzatissimo allenatore. Presenti Fabio Corbellini, Cesare Gheraldi, Enrico Madini, Franco e Stefano Canisi, Flavio Zacconi, Marco Sala, Roberto Guglieri, Marco Rossi, Fabrizio Cervini, “Dede” Bestagno, Claudio Delfanti, Paolo Capellini, Marcello Barbieri, Alberta Baduini, Cella, Alessandro Cavanna e Giuseppe Gambazza. Come regalo, una maglietta celebrativa fatta pervenire gentilmente dal Piacenza.

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