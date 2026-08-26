Domenica il Nibbiano a Lentigione

Accantonata l’ipotesi di dirottarla al “Ballotta” di Fidenza o a Colorno, la sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D tra Nibbiano&Valtidone e Lentigione si disputerà domenica sul campo dei reggiani alle 16.

La decisione sarà ufficializzata oggi, con la società biancazzurra che da domenica sera (dopo aver passato il turno preliminare ai rigori contro il Fiorenzuola) si era impegnata per sopperire all’impossibilità di utilizzare il Curtoni di Borgonovo, appena seminato.

Il Lentigione ha accettato molto cavallerescamente l’inversione di campo.

Nel frattempo la squadra di mister Rastelli ha spostato la sede degli allenamenti dal “Molinari” di Nibbiano al “Puppo” di Piacenza; per la sfida di domenica restano incerte le presenze di Lancellotti, Filiciotto e Palesi.