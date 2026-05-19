Far west Sporting-Ziano: multa e squalifiche pesanti
Finale playoff Prima categoria - Sanzione da 500 per la società grigiorossa per le intemperanze dei propri tifosi
Redazione Online
|1 ora fa
Un'azione di Sporting Fiorenzuola-Ziano di fronte alla tribuna gremita del campo Bricchi
Il turbolento finale dell'ultimo atto dei playoff di Prima categoria tra Sporting Fiorenzuola e Ziano (terminata 1-0) ha avuto un pesante strascico disciplinare.
Lo Ziano è stato multato dal giudice sportivo regionale con 500 euro: «I propri sostenitori - si legge - introducevano e accendevano nel proprio settore materiale pirotecnico nel proprio settore. Inoltre lanciavano sul terreno di gioco pietre e bottiglie una delle quali colpiva un giocatore avversario, senza tuttavia arrecare danni fisici».
La rissa finale ha portato a tre squalifiche per quattro giornate ciascuna ai giocatori dello Sporting Riccardo Bocchi («A fine gara, colpiva ripetutamente un avversario al volto») e Kevin Peluso («A fine gara, colpiva al volto un avversario e spintonava un dirigente» e a Niccolò Astorri dello Ziano («A fine gara colpiva un avversario con pugni al volto»). Due turni, invece, a Jacopo Abdielmi dello Ziano («Per comportamento non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario al termine della gara»).
Lo Ziano è stato multato dal giudice sportivo regionale con 500 euro: «I propri sostenitori - si legge - introducevano e accendevano nel proprio settore materiale pirotecnico nel proprio settore. Inoltre lanciavano sul terreno di gioco pietre e bottiglie una delle quali colpiva un giocatore avversario, senza tuttavia arrecare danni fisici».
La rissa finale ha portato a tre squalifiche per quattro giornate ciascuna ai giocatori dello Sporting Riccardo Bocchi («A fine gara, colpiva ripetutamente un avversario al volto») e Kevin Peluso («A fine gara, colpiva al volto un avversario e spintonava un dirigente» e a Niccolò Astorri dello Ziano («A fine gara colpiva un avversario con pugni al volto»). Due turni, invece, a Jacopo Abdielmi dello Ziano («Per comportamento non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario al termine della gara»).