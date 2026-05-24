Fiorenzuola e Sporting, doppio ko
Rossoneri di Eccellenza sconfitti 1-0 nell'andata contro il Certosa, gialloblù di Prima categoria eliminati dalla Rubierese
Redazione Online
|2 ore fa
Un'azione in area rossonera nel corso di Certosa-Fiorenzuola, giocata sul campo sintetico di Centocelle (Roma)
Domenica amara per le squadre piacentine ancora impegnate negli spareggi promozione, curiosamente entrambe di Fiorenzuola.
In Eccellenza, sul pessimo sintetico di Centocelle (Roma) i rossoneri di mister Nicolò Araldi si sono arresi per 1-0 al Certosa nel primo turno della fase nazionale. A decidere la gara, il gol di Bernardi al 23' della ripresa, con il Fiorenzuola che deve rammaricarsi per alcune semplici occasioni fallite, in particolare con Piro.
Ritorno in Valdarda domenica prossima, con i rossoneri che hanno tutte le possibilità di ribaltare la situazione.
In Eccellenza, sul pessimo sintetico di Centocelle (Roma) i rossoneri di mister Nicolò Araldi si sono arresi per 1-0 al Certosa nel primo turno della fase nazionale. A decidere la gara, il gol di Bernardi al 23' della ripresa, con il Fiorenzuola che deve rammaricarsi per alcune semplici occasioni fallite, in particolare con Piro.
Ritorno in Valdarda domenica prossima, con i rossoneri che hanno tutte le possibilità di ribaltare la situazione.
Il tabellino
Certosa-Fiorenzuola 1-0
Certosa (4-3-1-2): D’Angelo; De Angelis (36’st Tursi), Cannizzo, Passiatore, Ciuferri; Buttaroni, Sganga (17’st Sterpone), Bernardi; Di Domenicantonio (36’st Marchizza); Toncelli (30’st Vendemmia), Bellante (Marini, Lattanzi, Censi, Civitan, Battisti) All.: Russo.
Fiorenzuola (3-4-1-2): Cantoni, Dellagiovanna, Benedetti, Zucchini; Parisi (43’st Pertica), Morrone (23’st Postiglioni), La Vigna, Macchioni (25’st Pinelli); Mata (43’st Caradonna); Antenucci, Piro (40’st Iori) ( Burigana, Borrelli, Novati, Ogbeifun,) All.: Araldi (in panchina Ravanetti).
Arbitro: Castello di Ercolano (Corona e Piras).
Rete: 23’st Bernardi.
È finita, invece, la corsa verso la Promozione dello Sporting Fiorenzuola, eliminato ai quarti di finale della fase regionale di Prima categoria: sul campo della Rubierese decisiva la rete di Gareri a tre minuti dalla fine, una vera e propria beffa per i piacentini.
Il tabellino
Rubierese: Maestroni, Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (dal 79’ Afzaz), Iossa, Abudul Razak (dal 66’ Gareri), Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Costi, Sciamanna, Pedroni, Bonacini, Gonçalves, Dall’Aglio. All.: Iemmi.
Sporting Fiorenzuola: Oliva, Shehu, Bozzarelli, Lo Nardo, Inghilterra, Dametti, Hathway (dall’80 Gravaghi), Bonafé, Signaroldi, Berté (dall’80’ Rosi), Romeo. A disp.: Bussandri, Fahdy, Compaore, Binchi, Harunaj, Concari. All.: Cavanna.
Arbitro: Stanzani di Bologna.
Rete: 85’ Gareri.