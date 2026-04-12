Gotico e CastFontana, solo pareggi. Allungo Lugagnanese

Domenica da ricordare non solo per il Nibbiano&Valtidone in Eccellenza. La Pontenurese vince 4-3 sul terreno del Mutina e si assicura i playoff, assieme al Fiorenzuola, che pareggia in extremis contro il Terre di Castelli. Altro ko per l'Agazzanese e vittoria sulla Vianese che può far sognare la salvezza diretta alla Bobbiese.

Domenica delle occasioni perse in Promozione: il Gotico Garibaldina capolista non va oltre l'1-1 interno contro il Terme Monticelli, ma l'inseguitrice Castellana Fontana si è fatta fermare sul 2-2 a Boretto. In coda, vittore per Spes e CarpanetoChero.

In Prima categoria, la Lugagnanese batte la Sannazzarese e allunga in vetta.

Nel girone A di Seconda, vittoria-salvezza del Gossolengo Pittolo, mentre nel B il pareggio a Saliceto priva della vetta il Cadeo.

ECCELLENZA

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PROMOZIONE

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PRIMA CATEGORIA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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TERZA CATEGORIA GIRONE B

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