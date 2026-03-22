Grasso fa volare il Nibbiano, il Gotico allunga

Un gol del solito Grasso a un quarto d'ora dalla fine permette al Nibbiano capolista d'Eccellenza di vincere sul campo dell'Agazzanese e di compiere altri tre passi verso la storica Serie D. Vittoria esterna dalla Pontenurese (gol di Pellegrini al 32') sul Campagnola, mentre la Bobbiese si arrende in casa al Terre di Castelli.

In Promozione, Gotico Garibaldina travolgente contro il Carignano (6-1, doppiette di Cossetti e D'Aniello, reti di Sartori e Tosca): ora sono tre i punti di vantaggio in vetta sulla Castellana Fontana, bloccata sullo 0-0 dal Bibbiano San Polo. Pari-spettacolo nel derby salvezza Spes-Carpaneto Chero: doppietta di Dadati per scappare i padroni di casa, Koci e Bontempi al 96' la pareggiano.



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