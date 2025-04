I Samurai travolgenti, ma la Podenzanese non molla

Domenica "riservata" alla 27esima giornata di Terza categoria, con tutti gli altri campionati piacentini fermi per il Torneo delle Regioni.

Continua il testa a testa tra la capolista Polisportiva Samurai, vittoriosa per 3-0 sul difficile campo di Gropparello, e la Podenzanese, che resiste a tre lunghezze di distanza passando per 4-1 sull'ostico terreno dell'Omi Academy.

Terza forza del girone si conferma la Travese, che passa di misura a Cortemaggiore.

I risultati

Alseno Calcio-Bivio Volante 0-0

Atletico Pontolliese-San Filippo Neri 1-1

Corte Calcio-Travese 1-2

Gerbido-Vernasca 0-5

Gropparello-Polisportiva Samurai 0-3

Omi Academy-Podenzanese 1-4

San Rocco-Primogenita 1-0

Classifica: Polisportiva Samurai 66, Podenzanese 63, Travese 54, Gropparello 51, Omi Academy 43, Vernasca 39, Primogenita 39, Turris 36, Folgore 35, San Filippo Neri 33, Corte Calcio 30, Gerbido 29, Bivio Volante 23, San Rocco 21, Alseno calcio 20, Atletico Pontolliese 15.

Le foto di Turris-Folgore 2-3

Le foto di San Rocco-Primogenita di Silvia Cornelli