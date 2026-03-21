Il Fiorenzuola riparte. Spelta fa 300, Riverniviano in paradiso

Dopo tre sconfitte, il Fiorenzuola torna a vincere. I rossoneri hanno piegato per 2-0 la Fidentina Borgo San Donnino al Pavesi nell’anticipo della 29esima giornata del torneo di Eccellenza. Dopo le cadute con Fabbrico, Nibbiano e Real Formigine, i ragazzi di Araldi hanno ripreso la marcia per tentare l’assalto alla seconda piazza occupata dalla Vianese che vanta una lunghezza di vantaggio sui vardardesi che attendono il mach di domenica 22 marzo tra i reggiani e il Real Formigine. Macchioni su assistenza di Caradanna e poi un calcio di rigore, trasformato da Antenucci, concesso per un evidente fallo di mano in area di rigore. Dunque è arrivata la risposta che la società e l’ambiente chiedevano alla squadra di Araldi, evidentemente colpita sul piano morale dopo il ko con il Nibbiano che ha posto fine alle aspirazioni di primato.

Nel girone A di Seconda, bel successo in extremis per la Virtus Piacenza sul campo del San Polo: la rete in pieno recupero di Benedetti è giunta dopo il botta e risposta tra Facchini per i valnuresi e Mini per gli ospiti. Successo che riavvicina la formazione cittadina al secondo posto occupato dal BobbioPerino (+3 e una gara in meno).

Nel girone B, scatto playoff per il San Corrado: a segno Bigatel, Zefi e Mandelli nel 3-1 rifilato alla Life In Sport a segno con Italiano.

Il Riverniviano strapazza il Santantonio nel big match del girone A di Terza Categoria, bomber Spelta firma una doppietta raggiungendo quota 300 gol in carriera e festeggia il suo formidabile traguardo personale con suo figlio in tribuna e si regala anche il primato in classifica della squadra trebbiense. Al Levoni, pubblico delle grandi occasioni per una sfida che valeva mezza stagione: i ragazzi di mister Ammendolia hanno piegato l’ormai ex capolista con un roboante 5-2 e ora guidano la graduatoria in solitari a +1 sulla formazione di Piccoli quando mancano tre giornate al termine della stagione. Partenza a razzo del River: il gol di Gonzalez e la doppietta di Spelta arrivano già poco dopo la mezz’ora, poi il Santantonio ha reagito, accorciando con Fabio Rossi e poi Accordino, ma Gatti e compagni hanno riacceso tutti i motori piazzando due volte con Di Maio (una su rigore) e con Dallavalle i gol del definitivo 2-6 che profuma tanto di sorpasso decisivo.



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