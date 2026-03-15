Il Nibbiano asfalta il Corticella, clamoroso ko del Fiorenzuola in crisi

Sei giornate alla fine del campionato di Eccellenza e il Nibbiano&Valtidone capolista conserva il rassicurante vantaggio di 9 punti sulla Vianese. Lo fa grazie al rotondo successo per 4-0 ottenuto ai danni del modesto Corticella nel match andato in scena al Molinari di Nibbiano, dove il terreno di gioco era probabilmente oltre i limiti della praticabilità. Poco importa alla squadra di mister Luca Rastelli, andata a segno con Spaviero, con Grasso autore di una doppietta e ora a una lunghezza da Bertetti nella classifica dei bomber e con il centro finale di Garcia Boix. E' di fatto partito il conto alla rovescia per una storica Serie D.

E' invece clamorosa la sconfitta del Fiorenzuola che vive un'autentica crisi: terza sconfitta consecutiva, questa volta sul campo del Real Formigine, impegnato nella disperata lotta per non retrocedere, e per giunta di dimensioni preoccupanti. Il 4-1 finale è stato il frutto della rete iniziale di Mata prima dell'incredibile ritorno dei padroni di casa: Ferrara con due gol poi Sighinolfi e Baldari hanno mandato al tappeto i rossoneri, al terzo posto ma in evidente e inspiegabile difficoltà. Arranca anche la Pontenurese, piegata tra le mura amiche dal Brescello per 2-1. Il gol su rigore di Roberi a inizio ripresa non è bastato. Giornata nera in Eccellenza anche per l'Agazzanese, ormai priva di obiettivi che, dopo il successo di domenica scorsa sulla Pontenurese, cade sul campo del sempre più sorprendente Fabbrico. Per finire, notizie positive dal fondo classifica per la Bobbiese che centra la missione sul campo del Salso fanalino di coda (gol di Balbo) e continua a credere nell'aggancio alla zona-salvezza diretta, distante ora 3 punti.

Nemmeno il Gotico Garibaldina riesce a stendere il robusto Carpaneto Chero di mister Ferranti che, imponendo lo 0-0 alla capolista, centra l'ottavo risultato utile consecutivo, anche se resta ancora a -5 dalla salvezza diretta. Non male comunque per una squadra che, a fine girone di andata, sembrava sull'orlo del baratro. Al contrario, i biancorossi vedono avvicinarsi pericolosamente alle spalle la Castellana Fontana che, nel big match di giornata del Soressi, ha avuto ragione del Montecchio, portandosi a -1 dalla formazione di Cristian Achilli. Nel 2-1 del Soressi, autorete nel primo tempo e gol di Alberici intervallati dalla rete del solito Zampino.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

