La domenica dei verdetti

Domenica calcistica dedicata a playoff e playout dell'Eccellenza alla Terza categoria. Tutti in campo alle 16.30.

Eccellenza

Semifinali playoff per le due piacentine. Il Fiorenzuola (orfano dei lungodegenti Scarlata, Bandaogo e Bertelli, ma con Pertica e Parisi di nuovo arruolabili) riceve il Terre di Castelli, mentre la Pontenurese è di scena a domicilio della Vianese per allungare una stagione sin qui eccezionale.

Promozione

In Promozione altri sette giorni di attesa per la finale playoff tra Medesano e Gotico, mentre il Carpaneto Chero di Ferranti non deve perdere in casa con il San Secondo per coronare la sua gran rimonta per la salvezza.

Prima categoria

Al “Bricchi” di Fiorenzuola e sul campo dello Ziano il doppio derby con in palio la finale playoff di Prima categoria, con lo Sporting di Cavanna ed il team grigiorosso di Bigatti lievemente favorite al cospetto, rispettivamente, del San Lazzaro di Biolchi e della Borgonovese di Caragnano. Playout da brividi tra Pianellese e Sarmatese. Alle squadre di casa basta il pareggio dopo i supplementari per festeggiare.

Seconda categoria

A Colorno il Bobbio2012Perino di Tibaldi può scrivere la storia mettendo sotto la Siepelunga di Bellaria nel playoff regionale che vale la Prima categoria. In caso di parità, supplementari e rigori.

Terza categoria

Al “Levoni” e al “Rosso” di Gropparello, infine, le due finali playoff di Terza: Santantonio-San Corrado e Gropparello-Fortitudo 2025. Alle squadre di casa basta il pareggio dopo i supplementari per trionfare.