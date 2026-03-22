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La Lugagnanese resta sola, Samurai ko a Gossolengo

Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|1 ora fa
La Lugagnanese resta sola, Samurai ko a Gossolengo
1 MIN DI LETTURA
La Lugagnanese finisce la giornata in testa da sola al campionato di Prima categoria: il 2-1 interno sul San Lazzaro nello scontro diretto è accompagnato dal pareggio dello Sporting Fiorenzuola a domicilio dello Junior Drago San Giorgio. Al secondo posto risale così lo Ziano.

Nel girone A di Seconda categoria, Cortese regala al Gossolengo Pittolo il successo sulla corazzata Samurai, al primo ko stagionale. Nel B, al Cadeo il derby contro il Corte Calcio, bene anche la Salicetese.
In Terza A, la Travese batte la Pontolliese Under 21 e aggancia al secondo posto il Santantonio (travolto ieri dalla nuova capolista RiverNiviano), nel B Vigolo inarrestabile.


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