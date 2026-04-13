La storica promozione del Nibbiano stasera a Zona Calcio
Il trionfo dei biancazzurri in primo piano dalle 20.30 su Telelibertà, poi spazio al Piacenza e a tutti i campionati fino alla Terza categoria
Redazione Online
|2 ore fa
Non potrà che esserci lo storico trionfo del Nibbiano&Valtidone del campionato di Eccellenza in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà. I biancazzurri hanno coronato un'annata indimenticabile, già condita con la vittoria della Coppa Italia regionale sulla Spal, vincendo il proprio girone con tre giornate di anticipo e regalandosi per la prima volta la Serie D, dove peraltro giocheranno un inedito derby contro il Piacenza.
Proprio i biancorossi, ieri, sono stati protagonisti dell'ennesima prova incolore a Sant'Angelo, riuscendo a raggiungere il pareggio solamente all'ultima azione, peraltro con un gol rocambolesco.
Molto più appassionanti gli altri campionati, con le piacentine battistrada in Promozione (Gotico Garibaldina e Castellana Fontana) che hanno rallentato in contemporanea, mentre la Lugagnanese ha allungato in Prima categoria.
Poi gol, immagini e commenti anche per le volate finali di Seconda e Terza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Proprio i biancorossi, ieri, sono stati protagonisti dell'ennesima prova incolore a Sant'Angelo, riuscendo a raggiungere il pareggio solamente all'ultima azione, peraltro con un gol rocambolesco.
Molto più appassionanti gli altri campionati, con le piacentine battistrada in Promozione (Gotico Garibaldina e Castellana Fontana) che hanno rallentato in contemporanea, mentre la Lugagnanese ha allungato in Prima categoria.
Poi gol, immagini e commenti anche per le volate finali di Seconda e Terza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.