Lugagnanese in fuga, Vigolo promosso, Libertas retrocessa
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|3 ore fa
Il Vigolo del presidente Giorgio Corcagnani festeggia la promozione
Vigolo promosso in Seconda categoria, Libertas retrocessa in Terza.
Sono questi i due verdetti della domenica del calcio piacentino.
In Prima categoria, la Lugagnanese vince a Fiorenzuola e approfitta della vittoria del San Lazzaro sullo Ziano per portare a tre i punti di vantaggio sugli stessi bianconeri e sulla Borgonovese (2-1 sulla Sarmatese).
Nel Girone A di Seconda si guarda soprattutto alla lotta salvezza: la Libertas perde contro il Samurai e retrocede, il Gossolengo batte il San Polo ed è praticamente tranquilla, a pari della Turris, che vince a Villanova, che si giocherà la permanenza con San Giuseppe e Caorso. Nel B, il Cadeo vince e accorcia a due punti la distanza dalla battistrada Virtus Calerno.
Nel girone A di Terza successo fondamentale del RiverNiviano per continuare guardare tutti dall'alto, nel B il Vigolo dilaga sul terreno del Cervo Collecchio e festeggia la promozione.
Sono questi i due verdetti della domenica del calcio piacentino.
In Prima categoria, la Lugagnanese vince a Fiorenzuola e approfitta della vittoria del San Lazzaro sullo Ziano per portare a tre i punti di vantaggio sugli stessi bianconeri e sulla Borgonovese (2-1 sulla Sarmatese).
Nel Girone A di Seconda si guarda soprattutto alla lotta salvezza: la Libertas perde contro il Samurai e retrocede, il Gossolengo batte il San Polo ed è praticamente tranquilla, a pari della Turris, che vince a Villanova, che si giocherà la permanenza con San Giuseppe e Caorso. Nel B, il Cadeo vince e accorcia a due punti la distanza dalla battistrada Virtus Calerno.
Nel girone A di Terza successo fondamentale del RiverNiviano per continuare guardare tutti dall'alto, nel B il Vigolo dilaga sul terreno del Cervo Collecchio e festeggia la promozione.
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