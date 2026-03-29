Lugagnanese in fuga, Vigolo promosso, Libertas retrocessa

Vigolo promosso in Seconda categoria, Libertas retrocessa in Terza.

Sono questi i due verdetti della domenica del calcio piacentino.

In Prima categoria, la Lugagnanese vince a Fiorenzuola e approfitta della vittoria del San Lazzaro sullo Ziano per portare a tre i punti di vantaggio sugli stessi bianconeri e sulla Borgonovese (2-1 sulla Sarmatese).

Nel Girone A di Seconda si guarda soprattutto alla lotta salvezza: la Libertas perde contro il Samurai e retrocede, il Gossolengo batte il San Polo ed è praticamente tranquilla, a pari della Turris, che vince a Villanova, che si giocherà la permanenza con San Giuseppe e Caorso. Nel B, il Cadeo vince e accorcia a due punti la distanza dalla battistrada Virtus Calerno.

Nel girone A di Terza successo fondamentale del RiverNiviano per continuare guardare tutti dall'alto, nel B il Vigolo dilaga sul terreno del Cervo Collecchio e festeggia la promozione.

PRIMA CATEGORIA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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>TERZA CATEGORIA GIRONE B

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