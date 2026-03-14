Martino scatenato, un poker per lanciare ancora il Vigolo
I risultati degli anticipi del calcio dilettantistico
Marco Villaggi
|20 ore fa
©campo élite
Finale di stagione e anticipi di campionato che vanno in scena solo in Seconda e Terza Categoria. Nel girone A di Seconda, pareggio per 2-2 tra B.F. e Turris con i nerazzurri che escono sicuramente più soddisfatti per il punto conquistato in Valnure. Nel girone B, altro pareggio tra Bivio Volante e San Rocco, mentre nel girone B il Vigolo ha rifilato quattro gol all'Alseno: protagonista assoluto Martino che ha griffato un clamoroso poker di gol. Doppietta invece per Zuccotti nel 2-2 della Primogenita con la Fulgor Fiorenzuola, a segno con il solito Burgazzi e con Martinelli.
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