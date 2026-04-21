Nascono due nuove squadre, altrettante in arrivo

Junior Calendasco e Royal Piace. Saranno le new entry della stagione calcistica 2026/2027 che dunque farà registrare due nuove squadre nel campionato di Terza Categoria.

Nel primo caso, si tratta di una realtà già dotata di un florido settore giovanile e che s’appresta al ritorno nell’ambito dilettantistico a distanza di sette anni dal tramonto della realtà denominata San Nicolò Calendasco.

Di nuova costituzione, invece, il Royal Piace, società che opererà in sinergia con l’Academy Moretti e che ha già definito le cariche più importanti; a Francesco Terranova le vesti di massimo dirigente, con Filippo Magistrali nel ruolo di vicepresidente. In via di definizione gli altri incarichi nel contesto di un organigramma che comprenderà anche le figure di Ivan Campese e Fabio Centofanti. Per la panchina Umberto Borlenghi, ex direttore sportivo del San Rocco ed attuale responsabile del segmento agonistico del vivaio del Gossolengo Pittolo. Come detto, in campo si profila un gruppo composto da diversi giovani di estrazione dell’Academy mixati con più di un effettivo di comprovata esperienza. Royal Piace che presenterà al via della prossima stagione anche una squadra di Under 19, per lo più composta dai 2008 dell’Academy, avvalendosi del nuovo campo in sintetico della struttura di Quarto.

Junior Calendasco che a sua volta potrà giovarsi nella rediviva prima squadra di parecchi frutti del vivaio (160 tesserati) capitanato da Fabio Querin, reduci da un buon campionato Juniores. Spazio in prevalenza alla linea verde, con corpo unico tra prima squadra ed Under 19, con l’aggiunta di qualche innesto d’esperienza. Chiara la linea dettata dal presidente Giuseppe Losi, nonché dai vice Giampaolo Rizzi e Santino De Santis e dalla figura storica del Calendasco, il direttore generale Angelo Prazzoli. All’ex bomber Roberto “Tatà” Baldrighi il ruolo di direttore sportivo e squadra affidata nelle mani del debuttante Alessandro Noto, già ex mister della locale Under 15 e attualmente giocatore della Primogenita.

Al di là di queste due nuove sicure matricole di Terza ci sono più sussurri circa la nascita di una squadra Under 21 del Podenzano, di una nuova realtà con sede a Lugagnano, derivante da più di una costola del BaraccaLuga e di un altro sodalizio piacentino