Nibbiano, ormai è fatta. La CastFontana bracca il Gotico

Il Nibbiano è ormai con un piede e mezzo in Serie D. La capolista di Eccellenza, con un gol del solito implacabile Grasso all'82', supera il Brescello Piccardo e a quattro giornate dal termine porta a 11 i punti di vantaggio sulla Vianese, bloccata a Salsomaggiore. Il rigore di Antenucci regala al Fiorenzuola il derby sul campo della Bobbiese, quello di Roberi Vota permette alla Pontenurese di battere il Calcio Zola e di assicurarsi i playoff. Agazzanese sconfitta a Formigine.

In Promozione, la Castellana Fontana supera 3-1 il Colorno (in gol Monopoli, Cantiello e Spedini) e si riporta a un solo punto dalla battistrada Gotico Garibaldina, fermata sullo 0-0 a Vezzano. Importantissima vittoria della Spes Borgotrebbia a Carignano, firmata da Dadati.

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