L'eroico pareggio raggiunto in 9 contro la corazzata Vianese di sabato scorso costa caro dal punto di vista disciplinare alla Pontenurese (Eccellenza).

Il giudice sportivo della Figc regionale ha infatti squalificato per due giornate Copercini (allontanato dalla panchina) e per una giornata ciascuno Orlandi e Postiglioni, espulsi nel corso della gara.

Non solo: i biancazzurri nella trasferta di domenica contro il Vis Cittadella dovranno fare a meno anche di Diaw, appiedato per un turno per aver raggiunto la quinta ammonizione totale.

Infine, cento euro di multa "per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi".