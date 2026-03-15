Samurai campioni di Seconda, in Prima rivoluzione in testa
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|2 ore fa
I festeggiamenti dei Samurai, campioni di Seconda
Primo verdetto del calcio piacentino: i Samurai hanno vinto aritmeticamente il girone A di Seconda categoria con quattro giornate di anticipo. Decisivi il successo per 2-1 dei ragazzi di mister Di Donna sull'ottimo San Polo e il contemporaneo pareggio dell'inseguitrice Bobbio 2012 Perino in casa contro il Rottofreno. Nello stesso girone si accende la lotta salvezza.
La festa dei Samurai
In Prima categoria, la battistrada diventano tre: il San Lazzaro (grazie alla rimonta sulla Pianellese firmata Arata e Cerbone), la Lugagnanese che ha calato il poker sul campo dell'Alsenese (tripletta di Campana) e lo Sporting Fiorenzuola, che ha passeggiato contro la Sannazzarese, da oggi retrocessa. Lo Ziano è sconfitto nel big matche di Borgonovo e non è più capolista. In coda, l'eterno Nogueira trascina ancora il San Lorenzo Monticelli, che alimenta le speranze salvezza.
Nel girone B di Seconda, vincono Cadeo e Salicetese.
In Terza A, Sant'Antonio bloccato dal San Filippo Neri e avvicinato dal RiverNiviano; nel B, il Vigolo scappa, approfittando del rinvio della gara di Gropparello.
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TERZA CATEGORIA GIRONE B
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