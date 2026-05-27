Sorpresona Bobbiese: Ghidini è il nuovo dg

Clamorosa news in casa Bobbiese, rapportata all'importante ingresso nella compagine societaria dell'ex direttore generale, per non dire anima dell'ormai tramontata Agazzanese, Francesco Ghidini, che ha assunto pari incarico nel club neroverde presieduto da Massimiliano Scabini. Nuovo connubio voluto e sancito con entusiasmo da ambo le parti e che ha cominciato a prendere corpo dal momento in cui l'ex dirigente granata ha visto vanificati gli estremi tentativi di dare dignitosa continuità alla realtà che ha aiutato crescere in maniera esponenziale in 27 anni di onorato e plurimo servizio.

Probabile, peraltro, che al seguito del neo direttore generale possa arrivare anche qualche ex giocatore dell'Agazzanese a dar manforte alla squadra di mister Dario Bongiorni, che dovrà fare a meno, tra motivi di lavoro e studio, di Andrea Guglielmetti, Pippo Ansaldi, Borsatti e Gambazza.