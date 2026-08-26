Terza Categoria, ecco i calendari di campionato e Coppa
Le squadre piacentine sono suddivise in due gironi da 13 squadre ciascuno
Redazione Online
|1 ora fa
La Figc di Piacenza ha pubblicato i calendari dei due gironi provinciali di Terza categoria, che coinvolgono 25 squadre piacentine e la Fortitudo 2025 di Fidenza.
I raggruppamenti sono da 13 squadre ciascuno (quindi con turno di riposo a rotazione), il campionato inizierà il 13 settembre.
La società Baraccaluga disputerà le proprie gare interne a Lugagnano il sabato con inizio alle 17.30, mentre la Fortitudo il sabato alle 20 a Fidenza.
I raggruppamenti sono da 13 squadre ciascuno (quindi con turno di riposo a rotazione), il campionato inizierà il 13 settembre.
La società Baraccaluga disputerà le proprie gare interne a Lugagnano il sabato con inizio alle 17.30, mentre la Fortitudo il sabato alle 20 a Fidenza.
Definito anche il calendario della Coppa (IL TABELLONE)
Turno preliminare – Domenica 6 settembre ore 17.30
Alseno Calcio – Royal Piace (Gara 1)
Rottofreno U 21 – Atletico Pontolliese (Gara 2)
Gerbidosipa – Podenzanese (Gara 3)
San Rocco – Baraccaluga (Gara 4)
Podenzano U 21 – San Filippo Neri (Gara 5)
Pontolliese U 21 – Junior Calendasco (Gara 6)
Fulgor Fiorenzuola – Folgore (Gara 7)
Goat Primogenita – Bivio Volante (Gara 8)
Cadeo U 21 – Life In Sport (Gara 9)
Gioca in casa la prima nominata. In caso di parità al 90’, tiri di rigore.
Primo turno – Mercoledì 16 settembre ore 20.30
Vernasca – Vincente Gara 1
Libertas San Corrado – Vincente Gara 2
Corte Calcio – Vincente Gara 3
Vincente Gara 4 – Vincente Gara 5
Pro Villanova – Vincente Gara 6
Travese – Vincente Gara 7
Audax Calcio Libertas – Vincente Gara 8
Omi Academy – Vincente Gara 9
Gioca in casa la prima nominata. In caso di parità al 90’, tiri di rigore.
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