Terza Categoria, ecco i calendari di campionato e Coppa

La Figc di Piacenza ha pubblicato i calendari dei due gironi provinciali di Terza categoria, che coinvolgono 25 squadre piacentine e la Fortitudo 2025 di Fidenza.

I raggruppamenti sono da 13 squadre ciascuno (quindi con turno di riposo a rotazione), il campionato inizierà il 13 settembre.

La società Baraccaluga disputerà le proprie gare interne a Lugagnano il sabato con inizio alle 17.30, mentre la Fortitudo il sabato alle 20 a Fidenza.

Definito anche il calendario della Coppa ( IL TABELLONE

Turno preliminare – Domenica 6 settembre ore 17.30

Alseno Calcio – Royal Piace (Gara 1)

Rottofreno U 21 – Atletico Pontolliese (Gara 2)

Gerbidosipa – Podenzanese (Gara 3)

San Rocco – Baraccaluga (Gara 4)

Podenzano U 21 – San Filippo Neri (Gara 5)

Pontolliese U 21 – Junior Calendasco (Gara 6)

Fulgor Fiorenzuola – Folgore (Gara 7)

Goat Primogenita – Bivio Volante (Gara 8)

Cadeo U 21 – Life In Sport (Gara 9)

Gioca in casa la prima nominata. In caso di parità al 90’, tiri di rigore.

Primo turno – Mercoledì 16 settembre ore 20.30

Vernasca – Vincente Gara 1

Libertas San Corrado – Vincente Gara 2

Corte Calcio – Vincente Gara 3

Vincente Gara 4 – Vincente Gara 5

Pro Villanova – Vincente Gara 6

Travese – Vincente Gara 7

Audax Calcio Libertas – Vincente Gara 8

Omi Academy – Vincente Gara 9

Gioca in casa la prima nominata. In caso di parità al 90’, tiri di rigore.