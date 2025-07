Ufficiale, il Corte Calcio ripescato in Seconda Categoria

Ora c'è l'ufficialità: il Corte Calcio è stato ripescato in Seconda Categoria. La società magiostrina, come riportato sul comunicato diramato dal comitato regionale della Figc, completa l'organico delle società che nel prossimo campionato affolleranno i gironi di Seconda in virtù della partecipazione alla finale di coppa Coni, poi persa al cospetto dei Samurai, promossi a loro volta dopo la vittoria del campionato di Terza Categoria.