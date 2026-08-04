Umiltà ed esperienza: la Bobbiese è ripartita

Giusto tanto entusiasmo, ma senza voli di fantasia alla ripresa dei lavori della rinnovata Bobbiese

E chissà che la società del presidente Max Scabini e di mister Dario Bongiorni, tra l'altro forte di un signor dirigente in più quale l'ex anima dell'Agazzanese Francesco Ghidini, non riesca a farla da mina vagante nel prossimo campionato di Eccellenza; organico e staff, in effetti, destano più che buone impressioni.

In rosa anche più ragazzi promossi dalle giovanili, nove effettivi confermati (Isola, Compaore, Tessera, Biolchi, Leo Bongiorni, Imprezzabile, Scabini, Velardi ed Erik Guglielmetti) e tanti nuovi volti, per lo più navigati in Eccellenza quali il portiere Bertozzi, i difensori Reggiani e Favari ed i centrocampisti Pastorelli, Bragalini e Gueye, che col giovane attaccante Bertè hanno seguito le orme del neo direttore Ghidini. Favari, per inciso, dopo la stagione di transito al Casteggio. Già testati in categoria anche gli ex Pontenurese, Riccardo Bongiorni e Lodigiani. In attesa di nuova sistemazione si sta allenando con la Bobbiese anche l'esperto e forte centravanti, Marco Forbiti, mentre gli aggregati in prova sono i giovani Guidone e Hohota.



Mister Dario Bongiorni plaude il lavoro della società in sede di mercato ma, quantomeno a priori, evita di alzare l'asticella dall'obiettivo salvezza e predica tanta umiltà: «La stessa che ci ha caratterizzato l'anno passato – sottolinea – e che deve contraddistinguere anche il gruppo attuale. Coi ragazzi, in questo senso, ci siamo immediatamente intesi. Poi, vero, tra l'accresciuto grado di esperienza in categoria dei ragazzi confermati, sottoscritto compreso, e quello già testato di più nuovi arrivati il compito di centrare la salvezza si preannuncia, sulla carta, meno complicato rispetto alla trascorsa annata. Corretto adesso lavorare sodo e trovare rapidamente la quadra».