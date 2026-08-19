Un super-mercoledì: undici squadre in campo

A quattro giorni dalla prima ufficiale in Coppa, cioè al derby in programma domenica sera (20.30) al “Pavesi”, altro test (il quarto) per il Nibbiano&Valtidone di mister Luca Rastelli, circoscritto all’amichevole con la pari categoria Oltrepò sul campo di Broni (ore 19) e non più al tramontato triangolare che avrebbe dovuto vedere all’opera anche l’Under 19 della Pro Vercelli. Cambio di programma che non scalfisce il significato dell’ulteriore verifica da parte del tecnico biancazzurro delle risorse a disposizione, mescolando ulteriormente le carte e posticipando a più in là la scelta dell’undici di base.

Oggi sarà una giornata ricca di amichevoli per le principali squadre piacentine.

Alle 17.30 il Fiorenzuola di Araldi sarà di scena sul campo del BrescelloPiccardo. Alle 18 a Bobbio, neroverdi contro il Piacenza. Al “Puppo” (ore 18) la Spes di Stefanelli affronta la CastFontana di Ciotola.

Calcio d’avvio un’ora dopo (19), al “Levoni”, per la prima uscita del GoticoGaribaldina di Achilli contro la Pontenurese di Guarnieri.

L’Agazzanese di Macchetti se la vedrà a sua volta col Sancolombano al “Calamari” (ore 20).

Alle 20.30, a Lugagnano, secondo test per la squadra di Fermi di fronte alla Juniores del Fiorenzuola.