Vigolo a caccia della semifinale di Coppa
Stasera alle 21 sul sintetico del Puppo quarti di finale in gara secca con i modenesi della Polisportiva Union 81
Marco Villaggi
|2 ore fa
Una formazione del Vigolo
Stasera alle 21 riflettori accesi al sintetico del “Puppo” per la sfida dei quarti di finale della Coppa Emilia di Terza categoria tra il Vigolo e la Polisportiva Union 81, compagine modenese che naviga al terzo posto nel proprio girone di campionato. Esame che si preannuncia tosto ma alla portata del forte team di mister Sandro Quagliaroli, chiamato ad esibire il meglio del proprio repertorio, specie in termini di solidità, al cospetto di una squadra dal gol molto facile e tutt'altro che invulnerabile.
La prim'attrice del girone B piacentino sta viaggiando a vele spiegate e promette di rivelarsi all'altezza del compito, tanto più potendo presentarsi all'appuntamento a ranghi compatti; restano in forse tre pedine di primo piano quali Lucci, Giorgi e Sadik, tutti lievemente acciaccati, ma che dovrebbero stringere i denti per non mancare all'appello. Sfida come sempre in gara unica con eventuale soluzione ai rigori in caso di parità al 90'.
La prim'attrice del girone B piacentino sta viaggiando a vele spiegate e promette di rivelarsi all'altezza del compito, tanto più potendo presentarsi all'appuntamento a ranghi compatti; restano in forse tre pedine di primo piano quali Lucci, Giorgi e Sadik, tutti lievemente acciaccati, ma che dovrebbero stringere i denti per non mancare all'appello. Sfida come sempre in gara unica con eventuale soluzione ai rigori in caso di parità al 90'.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
"Pensatore di sistema" al Politecnico in arrivo l'ingegnere del futuro
4.
Tragedia di via Beverora, è morta la giovane caduta dal palazzo