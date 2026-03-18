Vigolo a caccia della semifinale di Coppa

Stasera alle 21 riflettori accesi al sintetico del “Puppo” per la sfida dei quarti di finale della Coppa Emilia di Terza categoria tra il Vigolo e la Polisportiva Union 81, compagine modenese che naviga al terzo posto nel proprio girone di campionato. Esame che si preannuncia tosto ma alla portata del forte team di mister Sandro Quagliaroli, chiamato ad esibire il meglio del proprio repertorio, specie in termini di solidità, al cospetto di una squadra dal gol molto facile e tutt'altro che invulnerabile.

La prim'attrice del girone B piacentino sta viaggiando a vele spiegate e promette di rivelarsi all'altezza del compito, tanto più potendo presentarsi all'appuntamento a ranghi compatti; restano in forse tre pedine di primo piano quali Lucci, Giorgi e Sadik, tutti lievemente acciaccati, ma che dovrebbero stringere i denti per non mancare all'appello. Sfida come sempre in gara unica con eventuale soluzione ai rigori in caso di parità al 90'.