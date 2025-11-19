Dopo la zuffa in campo, due turni di stop per i calciatori della Bobbiese
I due giocatori erano stati protagonisti di un singolare episodio nel derby di Fiorenzuola
|2 ore fa
Capitan Scabini discute con il direttore di gara di Fiorenzuola-Bobbiese di domenica scorsa - Foto Angela Petrarelli
Sono due ciascuno le giornate di squalifica rimediate da Filippo Ansaldi e da Mattia Cloralio, protagonisti domenica scorsa di una zuffa in campo a Fiorenzuola durante il derby con i rossoneri, perso dalla Bobbiese per 4-1. Questa la decisione del giudice sportivo a fronte del singolare, quanto deprecabile episodio andato in scena al Pavesi. Come riportato nei giorni scorsi, la società neroverde ha optato per la messa fuori rosa di entrambi i calciatori.
