Dopo la zuffa in campo, due turni di stop per i calciatori della Bobbiese

Sono due ciascuno le giornate di squalifica rimediate da Filippo Ansaldi e da Mattia Cloralio, protagonisti domenica scorsa di una zuffa in campo a Fiorenzuola durante il derby con i rossoneri, perso dalla Bobbiese per 4-1. Questa la decisione del giudice sportivo a fronte del singolare, quanto deprecabile episodio andato in scena al Pavesi. Come riportato nei giorni scorsi, la società neroverde ha optato per la messa fuori rosa di entrambi i calciatori.