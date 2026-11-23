Il gol di Capelli ha trasformato in pura estasi una giornata che a un certo punto aveva preso una brutta piega: il Piacenza ha vinto con merito la partita interna contro il Villa Valle proseguendo nel suo periodo molto positivo, ma deve inevitabilmente fare i conti con quei dettagli che potrebbero fare la differenza da qui alla fine del campionato.

Uno di questi sono i troppi gol subiti, vero che i biancorossi hanno la seconda difesa del girone alla pari proprio del Villa Valle e della corazzata Chievo Verona, quello che ha stonato finora sono i “blackout” costati sbandamenti nella retroguardia.

Le certezze però ci sono e una di queste ha il nome di Luca Ferri, un giocatore che era già stato da queste parti in passato con una maglia diversa e adesso ha sposato la causa biancorossa con l’unico obiettivo di aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo del ritorno nel calcio dei professionisti. «Però non possiamo concedere questi blackout, anche se siamo migliorati molto rispetto alla prima parte del campionato quando duravano anche mezz’ora, quello di domenica pomeriggio è stato di cinque minuti - ha spiegato il difensore a Zona Calcio, rispondendo ai giornalisti Michele Rancati e Paolo Gentilotti - dobbiamo comunque continuare a migliorare sotto questo aspetto perché capita troppo spesso che prendiamo gol alla prima occasione. Ma devo dire che nelle ultime partite abbiamo acquisito consapevolezza della nostra forza e tutto questo si sta vedendo nei risultati positivi ottenuti sul campo, mi piace molto questa caratteristica che la squadra sta dimostrando di avere sempre di più. Io poi odio perdere...ma siamo un gran bel gruppo che ha voglia di fare bene».

Il Piacenza ha chiamato e il Nibbiano ha subito risposto. Domenica sulle “montagne russe” anche per la squadra di Luca Rastelli, bravissima a rimontare due gol alla Leon fino al 3-2 finale e a tenersi stretto il primo posto in classifica. «Tre punti che ci ripagano un po’ della beffa della sconfitta contro il Piacenza - le parole dell’allenatore dei biancazzurri, ospite a Zona Calcio assieme ai giornalisti Marco Villaggi e Carlo Gobbi - anche se in realtà non è così perché quei punti non ci tornano certo indietro...però questa volta la rimonta l’abbiamo fatta noi ed è sicuramente una bella iniezione di fiducia per le prossime partite: vogliamo cavalcare questo grande entusiasmo. Chiaramente il contraccolpo della sconfitta al Garilli c’era stato e un paio di partite un po’ sottotono sono arrivate, ottima quindi questa vittoria contro una squadra veramente forte».

Capitolo Fiorenzuola: i tifosi rossoneri si augurano che il 5-0 rifilato alla Virtus Ciserano Bergamo sia solo l’inizio della scalata verso una salvezza che in questo momento avrebbe tutti i contorni dell’impresa.

Il Fiorenzuola vuole accontentarli e ci crede, bomber Alberto Formato suona la carica. «È scattato un moto di orgoglio - ha detto ieri sera in collegamento con Zona Calcio - il secondo cambio di allenatore ha dato una scossa e noi giocatori eravamo chiamati a dare una risposta. Sicuramente l’avversario ci ha aiutato, però abbiamo fatto un primo passo anche se non è successo niente. Siamo ancora consapevoli di essere i più scarsi, in ultima posizione e non dobbiamo avere la presunzione di essere migliore di altri».