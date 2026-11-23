Una domenica da incorniciare per le squadre piacentine di Serie D. Andando in ordine di classifica, la capolista Nibbiano&Valtidone è stata protagonista di una clamorosa rimonta sulla Leon, vincendo nel recupero e restando da sola in testa al girone B. A tallonarla c'è sempre il Piacenza, che ha finto con lo stesso punteggio (3-2) sul Villa Valle, trovando la rete decisiva nel finale, dopo essersi fatto rimontare dal 2-0 del primo tempo. Infine, la rinascita del Fiorenzuola, che con il 5-0 inflitto alla Virtus CiseranoBergamo si è rilanciato in chiave salvezza.

Saranno loro le protagoniste della prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti in studio, il difensore del Piacenza Luca Ferri e l'allenatore del Nibbiano Luca Rastelli.

Nonostante il maltempo abbia imposto diversi rinvii, è stato comunque ricco il programma del calcio dilettanti. In Eccellenza l'ennesima vittoria della Bobbiese, in Promozione bene il Carpaneto Chero, mentre in Prima categoria c'è stato l'ennesimo avvicendamento in vetta. Poi, ovviamente, immagini, golo e commenti anche per Seconda e Terza.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.