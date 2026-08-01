Fiorenzuola, bel pari per iniziare

Siamo solo alla prima amichevole, ma si può già dire che il nuovo Fiorenzuola ha un tesoro anche in panchina. I subentrati Delhysa e Sula sono infatti gli assoluti protagonisti del 2-2 conquistato nella prima amichevole stagionale sul campo di Collecchio contro il Parma Under 18. Primo tempo a tinte rossonere, ma i valdardesi si trovano davanti il muro invalicabile di Frea, che salva il risultato in almeno quattro circostanze.

Nell’intervallo, dopo la solita girandola di cambi tipica delle amichevoli estive, il Parma si porta avanti: mischia su calcio d’angolo e Sula svirgola il pallone nel tentativo di liberare l’area segnando una clamorosa autorete.

Lo stesso neoentrato si fa perdonare poco dopo: riceve in area da Morrone e scarica in rete il diagonale del pareggio.

Ancora Sula consegna a Delhysa il pallone dal limite dell’area si infila a giro sul secondo palo per il 2-1. Sembra fatta, ma a una decina di minuti dalla fine la squadra di casa sigla il definitivo 2-2 con una potente conclusione da fuori di Dalmani.

Il tabellino

Parma Under 18-Fiorenzuola 2-2

Parma Under 18: Frea, Caleffi, Reuben, Di Lauro, Ruenes, Solari, Ghiraldj, Basoni, Nwaei, Azzi, Calo. Entrati: Gozza, Orsi, Guglielmone, Berton, Robustella, Deffremo, El Hamich, Mena Martinez, Chira, Dalmani. All.: Gazzola.

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi; Montenet, Agnelli, Dellagiovanna; Barozzini, La Vigna, Cazzaniga, Pampaloni, Fontana; Formato, Tzvetkov. Entrati: Cabrini, Del Forno, Marcaletti, Negri, Postiglioni, Delhysa, Morrone, Bertelli, D’Angelo, Sula. All.: Araldi.

Reti: 5’ st aut. e 8’ st Sula (F), 25’ st Delhysa (F), 35’ st Dalmani (P).