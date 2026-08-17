Gallo, Ferretti e Demichei: triplo colpo Fiorenzuola

A pochi giorni dal debutto ufficiale, domenica alle 18 al Pavesi contro il Nibbiano&Valtidone per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, il Fiorenzuola piazza un triplo colpo. Il direttore sportivo Mario Barbieri ha innanzitutto ingaggiato un attaccante quotato per la categoria: Mattia Gallo, classe 1995, 10 gol al Castelfidardo nell'ultima stagione e protagonista in carriera con le maglie di Scanzorosciate, Caravaggio, Crema, Vogherese, Sammaurese e Giulianova.

Rossoneri che rafforzano anche il comparto Under: in prestito dalla Reggiana arriva Nicolò Ferretti, classe 2007, che ha completato l’intero percorso di crescita con le formazioni giovanili del club, fino ad approdare in Primavera (di cui era capitano). Giocatore duttile e di prospettiva, potrà essere impiegato come quinto di centrocampo sia sulla corsia sinistra sia su quella destra nello scacchiere di mister Nicolò Araldi.

A centrocampo sbarca al Fiorenzuola Raffaele Demichei, mediano classe 2008, che ha salutato l'Hellas Verona, dove è cresciuto per gli anni del settore giovanile.