Non si è certo chiusa con l’arrivo del centrocampista Nicholas Saggionetto, l’operazione di ristrutturazione che ha preso avvio da quasi due mesi a Fiorenzuola.

Non bastano gli arrivi di Matteo Alluci, di Enrico Casarotti e appunto quello di Nicholas Saggionetto: la dirigenza è piombata forte su Tommaso Busatto. L’arrivo alla Vigor Campagnano, attualmente prima squadra a Viterbo, di Luca Di Rienzo (svincolato dall’Imperia) ha messo in discussione la posizione dell’attaccante, l’uomo più rappresentativo dei laziali che si trovano però a 11 punti dalla capolista del girone G, la Sarnese. Dura trattare con l’imprevedibile patron Piero Camilli, per il Fiorenzuola le speranze di arrivare a Busatto sono ridotte. L’ultima piazza non è certo il miglior incentivo. Ancor di più per un attaccante centrale partito malissimo (nessun gol e, proprio come Gallo, tre turni di stop per un diverbio in campo con un avversario), ma in precedenza, a Sesto San Giovanni e a San Giuliano, due stagioni consecutive da 10 gol ciascuna. Società disposta a trasgredire rispetto alla consueta parsimonia sul singolo ingaggio, nonostante ciò serpeggia scarso ottimismo e Busatto rischia di restare un sogno. Così come la salvezza del Fiorenzuola.