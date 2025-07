«Squadra che volevamo, ora dimostrate quel che valete»

E dopo il Piacenza che affronterà la prossima Serie D, oggi, mercoledì 23 luglio, anche il Fiorenzuola ha dato avvio alla nuova stagione che vedrà i rossoneri impegnati nel campionato di Eccellenza dopo le due retrocessioni consecutive che hanno portato la società di Luigi Pinalli dalla Serie C nuovamente nel primo campionato dilettantistico regionale.

Rosa nuovamente rivoluzionata ma allestita con il chiaro intento di vincere il campionato da parte del direttore sportivo Mario Todo Barbieri che oggi, al Pavesi, prima delle consuete visite mediche, ha tenuto a rapporto i suoi così come il tecnico Nicolò Araldi, promosso dalla formazione Juniores alla prima squadra.

«Siamo convinti di aver compiuto le scelte giuste per l'obiettivo e per questo, vi chiedo la massima applicazione. Dimostrate quanto valete» sono state le parole di Barbieri rivolto ai giocatori in rigoroso silenzio».

Questa la rosa:

Portieri: Matteo Malagoli (1995), Riccardo Cantoni (2003) e Simone Cavanna (2007). Difensori: Luca Benedetti Luca (1992), Federico Borrelli (2007), Lorenzo Caradonna (2002), Gabriele De Simone (2007), Filippo Dellagiovanna (2004), Christian Macchioni (2003), Federico Maroadi (2007), Tino Parisi (1995), Fabio Varoli (1999) e Gianluca Zucchini (1995). Centrocampisti: Abdoul Fatahou Bandaogo (1991), Federico Censi (2006), Orso Maria De Ponti (2005), Gianluca Errigo (2006), Cristian Lori (2007), Enrico Morrone (2003) e Michele Postiglioni (2005). Attaccanti: Andrea Antenucci (1989), Alexander Carrer (2001), Christian Piro (2007), Matteo Scarlata (1996).

Staff Tecnico

Nicolò Araldì – Allenatore, Luca Ravanetti – Vice Allenatore, Andrea Brusco – Collaboratore Tecnico, Federico Rossi – Preparatore atletico, Emilio Tonoli – Allenatore dei portieri, Luca Ferrari – Fisioterapista, Mario Barbieri – Direttore sportivo, Luca Baldrighi - Team manager, Dr. Bruno Sartori - Medico sociale.

