Fiorenzuola, ripescaggio rimandato a mercoledì
La Lega nazionale dilettanti ha comunicato lo slittamento della decisione, comunque non in bilico
Redazione Online
|2 ore fa
Il Fiorenzuola non è stato ancora ufficialmente ripescato in Serie D. La Lega nazionale dilettanti ha comunicato che il Consiglio direttivo della Lnd, riunitosi oggi a Roma, ha preso in esame la relazione della Covisod in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.
I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D, che comunque non è in discussione per i rossoneri. «In ragione di ciò - si legge - i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato».
A causa di questo slittamento, sarà forzatamente ritardata anche l'ufficializzazione dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, a cura della Figc regionale.
I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D, che comunque non è in discussione per i rossoneri. «In ragione di ciò - si legge - i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato».
A causa di questo slittamento, sarà forzatamente ritardata anche l'ufficializzazione dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, a cura della Figc regionale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni
2.
Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70
3.
Fuochi d'artificio, la morte del cane Ares riapre il dibattito: petizione per spettacoli silenziosi
4.
Muore a 58 anni nello scontro all'alba tra auto e motocicletta