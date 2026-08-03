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Fiorenzuola, ripescaggio rimandato a mercoledì

La Lega nazionale dilettanti ha comunicato lo slittamento della decisione, comunque non in bilico

Redazione Online
|2 ore fa
Fiorenzuola, ripescaggio rimandato a mercoledì
1 MIN DI LETTURA
Il Fiorenzuola non è stato ancora ufficialmente ripescato in Serie D. La Lega nazionale dilettanti ha comunicato che il Consiglio direttivo della Lnd, riunitosi oggi a Roma, ha preso in esame la relazione della Covisod in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027.
I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D, che comunque non è in discussione per i rossoneri. «In ragione di ciò - si legge - i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato».
A causa di questo slittamento, sarà forzatamente ritardata anche l'ufficializzazione dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, a cura della Figc regionale.

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