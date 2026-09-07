Franzini, De Vitis, Alberici e Agnelli a Zonza Calcio
Alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà con tante sorprese, a cominciare dal rinnovato studio
Redazione Online
|3 ore fa
Torna puntuale con l'inizio dei campionati Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Come sempre, si parlerà del pallone piacentino dalla Serie D alla Terza categoria, con immagini, commenti e tanti gol, a cominciare da quelli di Piacenza, Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola, ieri in campo per la prima giornata del girone B di Serie D. Un debutto felice per il Piace, addirittura storico per il Nibbiano, mentre amaro per i rossoneri.
Ospiti in studio il mister biancorosso Arnaldo Franzini, il direttore tecnico del settore giovanile Totò De Vitis, il dirigente del Nibbiano Filippo Alberici e il difensore del Fiorenzuola Umberto Agnelli.
Ma, naturalmente, in primo piano anche le piacentine di Eccellenza, giunte già alla seconda giornata di campionato, e tutte le Coppe.
Come sempre, non mancheranno anche tante novità, a cominciare da un nuovo bellissimo studio e da grafiche totalmente rinnovate.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Come sempre, si parlerà del pallone piacentino dalla Serie D alla Terza categoria, con immagini, commenti e tanti gol, a cominciare da quelli di Piacenza, Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola, ieri in campo per la prima giornata del girone B di Serie D. Un debutto felice per il Piace, addirittura storico per il Nibbiano, mentre amaro per i rossoneri.
Ospiti in studio il mister biancorosso Arnaldo Franzini, il direttore tecnico del settore giovanile Totò De Vitis, il dirigente del Nibbiano Filippo Alberici e il difensore del Fiorenzuola Umberto Agnelli.
Ma, naturalmente, in primo piano anche le piacentine di Eccellenza, giunte già alla seconda giornata di campionato, e tutte le Coppe.
Come sempre, non mancheranno anche tante novità, a cominciare da un nuovo bellissimo studio e da grafiche totalmente rinnovate.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.