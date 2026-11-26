C’è un provvedimento del giudice sportivo della Figc di Piacenza che è destinato a far discutere e a riaprire il dibattito sul comportamento (in campo e fuori) soprattutto dei giovani calciatori.

Assecondando, ovviamente, il referto ricevuto dall’arbitro, lo stesso giudice sportivo ha inflitto 25 euro di ammenda alla Virtus Piacenza, in particolare con riferimento alla categoria Under 14.

La sanzione, recita il comunicato della Figc provinciale, si deve «all’inadempienza dei propri doveri da parte dei dirigenti. Veniva infatti permesso ai propri tesserati di intonare, al termine della gara, cori minacciosi nei confronti dell’arbitro».

La Virtus Piacenza, però, respinge fermamente le “accuse” e chiarisce, per bocca del presidente Enrico Pagani: «Il clima era assolutamente sereno, addirittura festoso perché negli spogliatoi si celebrava il compleanno di un nostro calciatore. I cori che si sono alzati erano quelli tipici di queste occasioni, quindi nulla di offensivo, tanto meno verso l’arbitro, contro il quale peraltro non avevamo alcun motivo di lamentela. Ci spiace molto per questo fraintendimento, anche perché come società siamo molto attenti al comportamento dei nostri tesserati, in qualunque categoria.