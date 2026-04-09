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Gazzola si veste ancora d'azzurro

Il classe 2010 del Piacenza convocato da mister Fabian Valtolina per uno stage con la Rappresentativa nazionale Under 16

Redazione Online
|1 ora fa
Federico Gazzola in maglia azzurra
Federico Gazzola in maglia azzurra
1 MIN DI LETTURA
Nuova convocazione azzurra per Federico Gazzola, capitano della formazione Under 16 del Piacenza allenata da Gianluca Chierici. L'esterno destro (nato il 16 aprile 2010) è stato chiamato nella Rappresentativa Nazionale Lnd Under 16 guidata da una vecchia conoscenza biancorossa, l'ex giocatore Fabian Valtolina. Gazzola, che era stato convocato anche a marzo assieme al compagno di squadra Oliver Villa, stavolta parteciperà a uno stage che si terrà dal 13 al 15 aprile 2026 a Pomezia e che si concluderà con una partita amichevole contro i pari età della Roma.

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