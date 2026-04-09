Gazzola si veste ancora d'azzurro
Il classe 2010 del Piacenza convocato da mister Fabian Valtolina per uno stage con la Rappresentativa nazionale Under 16
Redazione Online
|1 ora fa
Federico Gazzola in maglia azzurra
Nuova convocazione azzurra per Federico Gazzola, capitano della formazione Under 16 del Piacenza allenata da Gianluca Chierici. L'esterno destro (nato il 16 aprile 2010) è stato chiamato nella Rappresentativa Nazionale Lnd Under 16 guidata da una vecchia conoscenza biancorossa, l'ex giocatore Fabian Valtolina. Gazzola, che era stato convocato anche a marzo assieme al compagno di squadra Oliver Villa, stavolta parteciperà a uno stage che si terrà dal 13 al 15 aprile 2026 a Pomezia e che si concluderà con una partita amichevole contro i pari età della Roma.