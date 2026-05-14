I giovani "riportano" il calcio alla Vittorino

Saranno Atalanta, Monza, Parma, Piacenza, San Lazzaro e Academy Moretti le sei squadre che domenica si contenderanno il primo trofeo Vittorino da Feltre, torneo di calcio a sette giocatori riservato alle categorie Under 10 e Under 11.

L’evento, che riporterà il calcio giocato sul campo della società biancorossa dopo anni di assenza, è stato presentato questa mattina dal vicepresidente della Vittorino, Daniele Chiappini, e dal Consigliere delegato al calcio, Andrea Castellani.

«Quello di riportare il calcio alla Vittorino - ha precisato Chiappini - è un obiettivo voluto dal nostro Consiglio direttivo, per rinverdire una tradizione che manca da troppi anni e che in questa società ha visto crescere tanti atleti arrivati col tempo anche a livelli professionistici. Abbiamo iniziato da pochi giorni con la Scuola Calcio, che sta già richiamando l’attenzione di tanti bambini e di tante famiglie, ed ora proseguiamo con questo torneo anche per riprendere il discorso portato avanti fino a qualche anno fa da nostri illustri soci come Vittorio Pissasegola e Alberto Burzoni. Un ringraziamento particolare alla dirigenza del San Lazzaro, che ci ha affiancati nell’organizzazione di questo torneo».

Il torneo occuperà tutta la giornata di domenica, con inizio alle 9 e finali al pomeriggio, cui seguiranno le premiazioni. «Non ci saranno due diversi gironi - ha aggiunto Castellani - per dare la possibilità anche alle squadre non professionistiche, della categoria Under 11, di misurarsi con le squadre professionistiche, che giocheranno invece con gli Under 10. Trattandosi di un torneo a sette giocatori, si svolgeranno in contemporanea due partite sullo stesso campo, che verrà diviso a metà, con un tempo unico della durata di venti minuti. La Vittorino ha la fortuna di avere una dotazione impiantistica ricchissima, con anche un campo da calcio in erba per partire a undici giocatori, e uno in sintetico per gare a sette giocatori; con questo torneo, ci auguriamo di replicare nei prossimi anni, vogliamo davvero far rinascere questo sport anche all’interno della nostra gloriosa società».