Il rigore non c'è, Michael lo sbaglia apposta

C’è ancora speranza. Ad accenderla, in un mondo del calcio colpito da fallimenti e scandali ormai quotidiani, sono come sempre i giovani.

Una vera e propria lezione di sportività è arrivata sabato scorso nel corso di Caorso-Gossolengo Pittolo, valido per la Coppa Primavera Under 15, la categoria Giovanissimi di una volta.

Quando mancava una manciata di minuti al termine, l’arbitro ha assegnato ai padroni di casa un calcio di rigore. Un difensore aveva sistemato con le mani per il rinvio da fondo una palla che il direttore di gara aveva erroneamente ritenuto in gioco.

Una situazione surreale, che ha scatenato le legittime proteste dei ragazzi del Gossolengo Pittolo.

A mettere tutti d’accordo ci ha pensato Michael Milza, che ha preso la palla e si è girato verso la panchina: «Lo tiro fuori», ha detto con tono sicuro, trovando subito l’approvazione di mister Gionata Noiosi e di tutti i dirigenti. Così ha fatto, facendo scattare l’applauso convinto di tutti i presenti.

Da sinistra: Luca Podestà, Gionata Noiosi, Michael Milza e Raffaello Donelli.

«Non avrebbe avuto senso sfruttare una situazione così - ha commentato Michael a fine partita, dopo aver ricevuto i complimenti di compagni e avversari - e anche se un attaccante come me cerca sempre di segnare quante più reti possibile, era giusto che prevalesse la sportività. Non penso di aver compiuto un gesto eccezionale, anche perché che gusto ci sarebbe stato?».

Milza è nato il 2 gennaio 2011, ha sempre militato nel Caorso e ha già debuttato con la squadra Juniores. Con l’Under 15, allenata da Gionata Noiosi, Raffaello Donelli e Fabio Gambazza in questa stagione ha segnato 20 gol.