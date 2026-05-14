La scuola Calvino alle finali nazionali

C’è una squadra piacentina che si sta facendo onore a livello nazionale. È composta dagli studenti e dalle studentesse della 3ª E della scuola Media Italo Calvino di Piacenza, che hanno conquistato prima le fasi provinciali dei Giochi della gioventù di calcio a 5 e successivamente si sono imposti anche in quelle regionali giocate a Modena, superando tutte le rappresentative dell’Emilia-Romagna.

Questo percorso li ha condotti alle finali nazionali che si terranno a Roma, un traguardo prestigioso che premia mesi di impegno, allenamento e spirito di squadra di ragazzi e ragazze, sotto la guida dei professori Salvatore Vano e Marco Di Lella.

Le gare studentesche di calcio a 5 hanno una durata totale di 20 minuti, suddivisi in quattro tempi da 5 minuti ciascuno, durante i quali si alternano in campo squadre composte da studenti e studentesse.

Le giocatrici protagoniste sono Sofia Dadda, Anna Di Ruocco, Syria Bruni, Giulia Messeni, Lavinia Pintea e Martina Seregni, mentre i giocatori sono Filippo Gozzi, Filippo Fiamma, Alen Karaj, Michele Masera, Nicolò Passaro e Matteo Spotti.