L'Academy Moretti conquista Riccione

Esodo pasquale dell’Academy Moretti al Romagna Cup, che ha portato ben nove squadre (tra attività agonistica e attività di base) al torneo che si è svolto a Riccione.

Una rassegna giovanile di respiro nazionale, con la presenza di società come il Pescara e l'Olbia, arrivata dalla Sardegna.

L’Academy è stata, tra le oltre 50 partecipanti, la realtà con il maggior numero di tesserati presenti ed anche quella che ha conquistato i risultati più ambiti nelle categorie in cui ha partecipato.

I classe 2011 hanno vinto il torneo (peraltro dopo aver vinto in semifinale con il San Lazzaro per 1-0), mentre i 2012 sono arrivati secondi.

Tra i 2013 la finalissima è stata un affare di famiglia, giocata tra le due squadre dell'Academy Moretti iscritte.

Le due del 2014, invece, hanno concluso rispettivamente prima e quinta, con quella vincitrice che è stata premiata anche per la insolita differenza reti : 63 goal fatti e zero subiti in tutto il torneo.

I 2015 sono arrivati secondi, mentre le due squadre dei 2016 rispettivamente prima e terza.

Il responsabile organizzativo dell’Academy Moretti, Roberto Muserra, sottolinea il grande sforzo che ha consentito a ragazzi e famiglie di godersi un'esperienza molto positiva, non solo in campo: «Tutta la programmazione, pianificata per settimane, è pienamente riuscita: dobbiamo dire un enorme grazie al supporto dei dirigenti presenti a Riccione, che hanno dimostrato affidabilità e professionalità con i bambini per l’intero soggiorno in Romagna. Ci terrei a sottolineare l’importanza di queste figure, che come sempre mi hanno aiutato: ⁠non entrano in campo, ⁠non segnano gol, non parano rigori e hanno zero visibilità, ma sono fondamentali».