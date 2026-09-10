Paratici jr brilla in Youth League con la Roma
L'attaccante classe 2008, figlio di Fabio, a segno nel 4-2 al Fenerbahce
Michele Rancati
|3 ore fa
Il post social della Roma con Paratici protagonista
Lorenzo Paratici, figlio di Fabio (piacentino attualmente direttore sportivo della Fiorentina), torna a far parlare di sé a suon di gol. L'attaccante classe 2008 è di proprietà della Sampdoria, ma è tornato per il secondo anno consecutivo in prestito alla Primavera della Roma. È stato lui a dare il via alla rimonta dei giallorossi sul Fenerbahce nella prima giornata di Youth League, la Champions League giovanile. A Istanbul, i turchi erano avanti 2-0, poi è partita la riscossa della Roma, trascinata proprio da Paratici: la gara è finita 4-2.
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