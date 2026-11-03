Il calcio piacentino piange Avio Franzone

Una lunga malattia si è portato via a 85 anni Avio Franzone, ex portiere e allenatore molto noto nella nostro provincia.

Cresciuto nelle giovanili del Pro Piacenza, all'età di 17 anni venne ceduto ai professionisti del Brescia e molti avrebbero giurato sul futuro calcistico. A 20 anni venne aggregato alla prima squadra e per tre anni fece il dodicesimo in Serie B, venendo anche convocato in Nazionale Juniores dove aveva giocato al fianco di Giacinto Facchetti, spendendo in panchina Pierluigi Pizzaballa.

Il calcio degli anni Sessanta era molto diverso da oggi, così Franzone, dopo un prestito al Sulmona in Serie D, per potersi svincolare e trovare i minuti in campo che meritava giocò un anno tra i dilettanti, al Gragnano, dopo di che venne tesserato dal Piacenza in Serie C, nella squadra 1967/68 allenata da Sandro Puppo e da Leo Zavatti, assieme ai vari Pestrin, Cattai, Favari e Belloni.

Poi la carriera proseguì tra Pro Piacenza, Lugagnano, Castellana ed infine Monticelli, dove all'età di 42 anni appese guanti e scarpe al chiodo.

Franzone iniziò al Pro Piacenza la carriera di allenatore e preparatore dei portieri, in particolare coltivando i ragazzi del settore giovanile. Girò diverse società fino a una decina di anni fa, a metà anni Ottanta al Piacenza allenò il figlio Maurizio, che arrivò anche a debuttare in Serie A con il Cagliari e vestì anche la maglia biancorossa per una partita nella massima serie.

Oltre al figlio, lascia la moglie Carmela, la sorella Silvana e la famiglia.