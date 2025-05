Il Corte è da applausi ma i Samurai firmano il double di Terza. LE FOTO

Pronostico rispettato ma con il brivido. La Polisportiva Samurai, al Curtoni di Borgonovo, piega il Corte Calcio con il punteggio di 3-2 e, dopo il trionfo di campionato di domenica scorsa, si aggiudica anche la coppa Coni, riservata alle formazioni di Terza Categoria. Tanti applausi per il Corte di Delledonne, capace di tenere testa alla corazzata di Bricchi, subito avanti con Burgazzoli ma raggiunta poco dopo da Cini. La doppietta di Marzeglia sembra chiudere i giochi prima del gol della speranza di Zani che, al 90', sembra preludio a un colpo di scena conclusivo che non arriverà. Tra i migliori in campo, il portiere magiostrino Bianchino, autentico incubo per gli attaccanti della Samurai che firma così un "double" mai così annunciato.

Corte Calcio-Polisportiva Samurai 2-3

Corte Calcio: Bianchino, Albertelli (30' s.t. Vinciguerra), Merli (40' s.t. Tacchini), Modre, Bramanti, Fornasari (23' s.t. Zani), Cini, Afif, Bardi, Rossi (12' s.t. Granelli), Sivelli (30' s.t. Oziegbe). All. Delledonne. Panchina: Pamovio, Badalotti, Dadomo, Minardi.

Polisportiva Samurai: Vagge, Gangi (44' s.t. Aiello), Fall, Angov, Ferdenzi, Gjorgjievki, Laribi, Montini, Marzeglia, Troccoli (30' s.t. Sanchez), Burgazzoli. All. Bricchi. Panchina: Rossi, Piccoli, Brancaccio, Stojkov, Farina, Pizzasegola, Maschi.

Arbitro: Sancho Garcia di Piacenza. Assistenti D'Angelo e Baizer Fuentes.

Reti: 4' p.t. Burgazzoli (S), 10' p.t. Cini (C), 29' p.t. Marzeglia (S); 32' s.t. rigore Marzeglia (S), 45' s.t. Zani (C).

Note: ammoniti Rossi, Marzeglia, Granelli, Fall e Vinciguerra. Spettatori circa 200, larga maggioranza sostenitori Corte Calcio.

