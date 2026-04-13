Il Nibbiano a Zona Calcio: «Stagione perfetta, che rivalsa!»

I tifosi del Nibbiano e gli sportivi piacentini sono tutti invitati alla grande festa che si terrà domenica pomeriggio in occasione della partita casalinga contro il Mutina.

L’appello è arrivato a Zona Calcio: anche la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, infatti, ha voluto celebrare il trionfo dei ragazzi di mister Luca Rastelli che hanno conquistato una storica promozione in Serie D. Proprio l’allenatore è stato ospite insieme al dirigente Flavio Vercesi e all’addetto stampa Pier Paolo Dovati.

«Domenica faremo una super festa - ha detto quest’ultimo - una delle tante perché la squadra se lo merita visto che ha fatto una stagione perfetta».

E pensare che si arrivava dalla delusione della stagione precedente, che ha però portato forza e fiducia quando ce n’era bisogno. «Sicuramente la scorsa annata è stata motivo di rivalsa - ha svelato il mister - però io l’ho nominata pochissimo, perché doveva andare via dalle nostre teste e servire solo nei momenti giusti. Il presidente Alberici - ha aggiunto - con la sua presenza autorevole ma discreta ci ha aiutato tantissimo, facendoci sentire sempre valorizzati».

Il futuro?

«Non ne abbiamo ancora parlato - ha risposto Rastelli - io ovviamente sto benissimo, ma dovrò parlarne anche con lui, anche se credo che non ci saranno problemi».

Il responsabile biancorosso Francesco Guareschi ha promosso l'idea di prestare tanti giovani biancorossi alla nascente Juniores del Nibbiano e anticipato qualche mossa futura della dirigenza che inserirà un importante sponsor: «Prestare i nostri giovani a una società seria come il Nibbiano sarebbe molto positivo. De Vitis e Lucci rimarranno con me al vertice del settore giovanile, la società è intenzionata a continuare con questo staff, abbiamo buoni giovani in ogni reparto e qualcuno verrà certamente aggregato alla prima squadra».

In onda ben 44 gol

Nell’ultima parte del programma, a cui hanno partecipato anche i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 44 gol trasmessi delle partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall’Eccellenza alla Terza Categoria (si possono rivedere sul sito www.liberta.it).

Ospite in studio una delegazione del Gossolengo Pittolo di Seconda categoria, con il portiere Lorenzo Pancini e gli attaccanti Marcello Saltarelli e Giovanni Bellocchio. «Alla fine del girone di andata avevamo 5 punti - hanno detto - e domenica ci siamo salvati con un turno di anticipo: merito della fiducia che ci ha dato la società, del lavoro del mister e dei dirigenti e di un gruppo davvero molto unito, di quelli difficili da trovare. Il super girone di ritorno si spiega così».