Il Nibbiano sgasa, Rastelli è sul pezzo: «No modulo fisso»

Nel tardo pomeriggio di ieri, raduno e prima sgambata, al “Molinari”, per il Nibbiano& Valtidone del presidente Valter Alberici, matricola assoluta, ma tutt’altro che sprovveduta, sul palcoscenico della serie D.

Al primo appello del confermato mister, Luca Rastelli hanno risposto presente quasi tutti i 27 effettivi della rosa (assenti giustificati Grasso e Boccenti, in arrivo domani) di prima squadra più i tre giovani della juniores aggregati ad ampliare la cerchia degli Under. Ai dirigenti e ai protagonisti confermati, cioè la stragrande maggioranza dello staff tecnico e ben undici giocatori, il compito di dare il benvenuto ai nuovi arrivati, tra i quali il neo preparatore atletico, Luca Corradini (ex FidentinaBorgo).

Il programma di lavoro prevede per questa prima settimana un solo allenamento quotidiano (sempre alle ore 18), mentre dalla prossima ci sarà regolare alternanza con doppie sedute, giusto per intensificare i ritmi in vista dei primi test amichevoli e soprattutto del preliminare di Coppa Italia fissato per il 23 agosto.

Ben allineato con la società il condottiero biancazzurro ha più di un motivo per scrutare l’orizzonte con la massima fiducia.