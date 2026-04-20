Il "nuovo" Piace e il trionfo delle biancorosse a Zona Calcio
Il successo dei ragazzi di Franzini, la promozione della squadra femminile e la domenica dei campionati dilettanti dalle 20.30 su Telelibertà
Redazione Online
|2 ore fa
È stata una domenica di festa per i colori biancorossi. In Serie D, il Piacenza mister Arnaldo Franzini, schierato per la prima volta con la difesa a tre, ha superato nettamente la Pro Sesto e si è assicurato un posto ai playoff, traguardo minimo dopo la promozione sfumata. Si è invece concretizzata quella della squadra femminile, che vincendo sul campo dell'inseguitrice Union Sammartinese ha raggiunto la storica promozione in Serie C. Saranno questi due dei temi portanti della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
Poi ovviamente spazio a tutti gli altri campionati, dall'Eccellenza (con la festa del Nibbiano) alla Terza categoria, che ha visto la vittoria in volata del RiverNiviano, passando per gli appassionanti duelli in testa a Promozione e Prima, con immagini, gol e commenti degli ospiti in studio.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Poi ovviamente spazio a tutti gli altri campionati, dall'Eccellenza (con la festa del Nibbiano) alla Terza categoria, che ha visto la vittoria in volata del RiverNiviano, passando per gli appassionanti duelli in testa a Promozione e Prima, con immagini, gol e commenti degli ospiti in studio.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
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