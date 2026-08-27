Piace femminile, via alla prima stagione di Serie C
Le biancorosse hanno iniziato la preparazione alla Besurica agli ordini del nuovo mister Marco Frattini
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
raduno
Avversarie ancora tutte da scoprire, trasferte lunghe e affascinanti, tanta voglia di mettersi in gioco da parte di tutti.
Sarà una stagione tanto lunga quanto stimolante quella che si appresta a vivere il Piacenza Calcio femminile, passato in pochi mesi dall’euforia per la vittoria del campionato di Eccellenza alla ribalta nell’Olimpo della Serie C.
Il gruppo è pronto da qualche settimana, allestito dal presidente Salvatore Rizzo per essere all’altezza del salto di categoria e inseguire l’obiettivo di una tranquilla salvezza.
Le giocatrici si sono ritrovate per il raduno al campo della Besurica agli ordini del nuovo tecnico Marco Frattini, ora sotto con allenamenti e amichevoli in vista dell’inizio della stagione 2026/2027.
Sarà una stagione tanto lunga quanto stimolante quella che si appresta a vivere il Piacenza Calcio femminile, passato in pochi mesi dall’euforia per la vittoria del campionato di Eccellenza alla ribalta nell’Olimpo della Serie C.
Il gruppo è pronto da qualche settimana, allestito dal presidente Salvatore Rizzo per essere all’altezza del salto di categoria e inseguire l’obiettivo di una tranquilla salvezza.
Le giocatrici si sono ritrovate per il raduno al campo della Besurica agli ordini del nuovo tecnico Marco Frattini, ora sotto con allenamenti e amichevoli in vista dell’inizio della stagione 2026/2027.
Per quanto riguarda la preparazione, doppie sedute di allenamento, test amichevoli il 30 agosto in casa del Pieve Fissiraga, il 5 settembre in trasferta contro l’Erbusco, il 9 “derby” alla Besurica con l’Under 17 e il 13 in casa del Pro Palazzolo. Il 20 settembre inizierà la stagione ufficiale con la Coppa Italia nel girone con Orobica, Erbusco e Pro Palazzolo.
L’11 ottobre prima di campionato nel girone C di Serie C in casa contro il Montespaccato: «Sarà tutto nuovo anche per me – ha proseguito il mister – per questo vorrò il presidente accanto a me il più possibile, lui conosce bene l’ambiente. Avremo delle belle trasferte, personalmente non ne facevo così lunghe da anni, in casa di tre squadre romane, una in Umbria e un’altra nelle marche, penso che sarà molto stimolante sia per il sottoscritto che per le ragazze».
Il girone è composto anche da Arzilla, Riccione, Grifone Gialloverde, Nuova Alba, Original Celtic Bhoys, Pineto, Reggiana, Rinascita Doccia, Rome City e Siena.
L’11 ottobre prima di campionato nel girone C di Serie C in casa contro il Montespaccato: «Sarà tutto nuovo anche per me – ha proseguito il mister – per questo vorrò il presidente accanto a me il più possibile, lui conosce bene l’ambiente. Avremo delle belle trasferte, personalmente non ne facevo così lunghe da anni, in casa di tre squadre romane, una in Umbria e un’altra nelle marche, penso che sarà molto stimolante sia per il sottoscritto che per le ragazze».
Il girone è composto anche da Arzilla, Riccione, Grifone Gialloverde, Nuova Alba, Original Celtic Bhoys, Pineto, Reggiana, Rinascita Doccia, Rome City e Siena.
L’organigramma
Presidente: Salvatore Rizzo.
Vicepresidente: Alessio Rizzo.
Consiglieri: Cristina Bozzini, Alessio Boselli e Daniele Ligusti.
Segretario: Cristina Bozzini.
resp. organizzat.: Daniele Ligusti.
Allenatore: Marco Frattini.
Vice: Clara Frattini.
Resp. campo: Alessio Boselli.
Team manager: Alessio Rizzo.
Prep. portieri: Gianluca Marchesini.
Allenatore U17: Francesco Gallo.
Vice: Massimiliano Melampo.
Dirigenti U17: Cristina Bozzini e Lorenza Bonnini.
Allenatore U15: Micael Ciccarino.
Vice: Patrizio Chiaverini.
Allenatori U13: Mayara Amorim e Lucrezia Baffi.
Allenatore U11: Marta Baccanti.
Scuola Calcio: Luigi Gallo.
La rosa
Portieri: Alessia Passarella e Vittoria Tuono.
Difensori: Giulia Grazio, Sofia Garbazza, Iris Fornaroli, Mayara Amorim, Gloria Lotti, Elena Mombelli, Tessa Mendolicchio e Margherita De Lucia.
Centrocampisti: Veronica Bottini, Lucrezia Baffi, Marta Baccanti, Giulia Tonali, Nicole Bruschi, Matilda Fugazza e Simona Sabia
Attaccanti: Anna Mainardi, Serena Zotaj, Rayssa Vitoria Sesini, Alice Martani e Francesca Pagani.
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