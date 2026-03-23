Il tris del Piace e le volate-dilettanti a Zona Calcio
Dalle 20.30 su Telelibertà protagonisti i biancorossi e le squadre piacentine dall'Eccellenza alla Terza
Redazione Online
|5 ore fa
Domenica entusiasmante per gli appassioni piacentini di calcio. In Serie D il Piacenza conferma il momento positivo (purtroppo tardivo) travolgendo per 3-0 il Progresso, diventando il miglior attacco del girone. Purtroppo i punti di distacco dalla capolista Desenzano restano 9, divario incolmabile a sei giornate dalla fine. Stesso distacco per il Nibbiano&Valtiidone (ieri 1-0 nel derby di Agazzano) capolista di Eccellenza sull'inseguitrice Vianese in Eccellenza, dove i turni mancanti sono solo 5. In Promozione, il Gotico Garibaldina ha allungato in testa sulla Castellana Fontana, mentre il Prima categoria la Lugagnanese è rimasta battistrada solitaria.
Come si vede, sono tantissimi i temi che saranno trattati questa sera a partire dalle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.
Immagini, gol e commenti anche per i gironi di Seconda e Terza categoria, in compagnia di ospiti e opinionisti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Come si vede, sono tantissimi i temi che saranno trattati questa sera a partire dalle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.
Immagini, gol e commenti anche per i gironi di Seconda e Terza categoria, in compagnia di ospiti e opinionisti.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Accogliamo chi prega ma siamo anche sarte, tagliamo e cuciamo»
2.
Pozzo senza autorizzazioni e acqua pubblica per il bestiame: 20mila euro di sanzioni
3.
Inaugurato il ponte sul Nure, Salvini: «Un esempio per tutti i cantieri italiani»
4.
"Pensatore di sistema" al Politecnico in arrivo l'ingegnere del futuro